Hatay’da fuhuş operasyonu 12 kadın kurtarıldı 18 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın 4 ilçesinde 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 kadın çetenin elinden kurtarılırken 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilerin ele geçirilmesine yönelik İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz ilçelerinde belirlenen 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalandı, fuhuş yaptırıldıkları tespit edilen 12 kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, aranan bir şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.