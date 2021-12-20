Hatay´da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´ın 4 ilçesindeki 16 adrese, polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda; 18 kişi gözaltına alındı, 12 kadın da kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'fuhuş yapmak', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçları kapsamında; İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz'daki 16 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, 12 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, aranan 1 kişi yakalandı; suça konu Türk lirası, dolar ve Özbek parası da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-20 15:43:32
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