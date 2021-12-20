Samandağ'da fırtına ve yağmur etkili oluyor

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede şiddetini artıran yağmur nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı. Fırtına nedeniyle bazı mahallede elektrik telleri düştü.

Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolu, dağdan kopan ve yola düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

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