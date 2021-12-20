Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Takım, yarın yapacağı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Atakaş Hatayspor, 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00´de sahasında İttifak Holding Konyaspor´u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-20 19:39:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.