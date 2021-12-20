Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Takım, yarın yapacağı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Atakaş Hatayspor, 22 Aralık Çarşamba günü saat 17.00´de sahasında İttifak Holding Konyaspor´u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-20 19:39:54



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