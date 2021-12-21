Hatay´da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ve Defne ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan Kuzeytepe, Maşuklu, Gümüşgöze ile Bahçeköy mahallerinde 3 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 260 litre sahte içki, 2,5 litre içki aroması ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda İ.G., M.G., M.A. ve H.K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-21 16:18:07
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