Hatay´da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı (2)

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İSKENDERUN'DA 7 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi aldı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 33 şişe sahte bandrollü içki, 261 litre sahte içki ile 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-21 16:47:43



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