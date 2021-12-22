Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 7 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ'daki 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerin bodrumlarında arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan jelikanlar içerisinde bin 500 litre satışa hazır halde ve 5 bin 500 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 7 bin litre sahte rakı ile sahte rakı üretiminde kullanılmak üzere, alkol üretiminde kullanılan damıtma kazanı ve damıtma sistemi ele geçirdi.
Şüpheliler A.Ş., O.H. ve İ.B. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.