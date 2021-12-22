Dr. Çam: "Diyabet kontrol edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir"

İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akın Çam, diyabet hastalığının kontrol altına alınmadığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak bilinen diyabetin yaşam boyu süren kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akın Çam, “Diyabet, vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin, yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen bir hastalıktır. Diyabet için tamamen iyileştirici bir tedavi yoktur, fakat etkin tedavi metotları vardır. Kan şekeri seviyesinin mümkün olduğunca normal seviyeye yakın tutulması, komplikasyon gelişiminin önlemesi için çok büyük önem taşımaktadır” dedi. Doç. Dr. Çam, diyabet hastalığının kontrol altına alınmadığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.



"Çok sık idrara çıkma, diyabetin belirtisi olabilir"

Diyabetin belirtilerinden söz eden Doç. Dr. Akın Çam, “Çok fazla su tüketimi, sık idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, görme bulanıklığı ve ani gelişen kilo kaybı, diyabetlilerde en sık görülen belirtilerdir. Ancak şeker hastalarının yaklaşık yarısı, şeker hastası olduğunun farkına varmadan yaşamaktadır. Dolayısıyla diyabet açısından riski kişilerin, hiçbir belirti hissetmeseler bile, düzenli olarak şeker ölçümü yaptırmaları önerilir” dedi.

İçeriğinde yüksek miktarda şeker bulunan hazır gıdaların, obezite artışına neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akın Çam, “Fast food yiyeceklerden, hazır gıdalardan, asitli içeceklerden ve hazır meyve sularından uzak durarak ve düzenli egzersiz yaparak diyabet hastalığından korunabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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