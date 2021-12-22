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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-3

DHA

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-3


İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)
STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir  Popov, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Sackey (Dk.85 Kamara), Ribeiro, Sadık Baş (Dk.46 Lobzhanidze), Muhammed Mert (Dk.36 Bülent Cevahir (Dk. 85 Kamil Ahmet Çörekçi)), El Kaabi, Diouf
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku (Dk. 70 Michalak), Ebunge, Serdar Gürler (Dk. 69 Soner Dikmen), Zymer Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 83 Adil Demirbağ), Cikalleshi
GOLLER: Dk. 3 El Kaabi (Atakaş Hatayspor) Dk. 29 Dk. 54 Mpoku, Dk. 90+2 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 31 Adekugbe (Atakaş Hatayspor) Dk. 81 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Adekugbe, Fatih Kurucuk, Sackey (Atakaş Hatayspor) Sehic, Serdar Gürler, Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor´a 3-1 mağlup oldu.3´üncü dakikada İttifak Holding Konyaspor´da ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık, topu kalecisi Sehic'e vermek isterken araya giren Atakaş Hatayspor golcüsü El Kaabi topu filelere gönderdi: 1-0.
29´uncu dakikada gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında sağ çizgide topla buluşan Skubic'in derinlemesine pasına hareketlenen Serdar Gürler son çizgiye inerek topu yerden ceza sahasına gönderdi. Mpoku topa gelişine vurarak fileleri havalandırdı: 1-1.
30´uncu dakikada orta alanda topu rakibi Serdar Gürler'e kaptıran Atakaş Hataysporlu Adekugbe, rakibinin çekerek düşürdü. Faul düdüğünü çalan orta hakem Halil Umut Meler, Adekugbe'ye önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kart gösterdi.
39´uncu dakikada gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Skubic'in ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekerek Cikalleshi'nin önünde kaldı. Onun vuruşunda kaleye giden top son anda savunmaya çarparak yönünü değiştirdi.
43´üncü dakikada gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Serdar Gürler'in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.
54´üncü dakikada atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor´da Skubic taç atışını ceza sahasına doğru gönderdi. Cikalleshi'nin kafayla ceza sahası yayına indirdiği topa Mpoku gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
71´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sağ kanattan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği topu Fatih Kurucuk arka direkte kafayla kale alanına çevirdi. El Kaabi'nin vuruşunda top filelere gitti ancak yan hakem bayrağını kaldırarak Fatih'in topu dışardan çevirdiğini işaret etti.
80´inci dakikada Atakaş Hatayspor El Kaabi ile hızlı hücuma çıkmak istedi. İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık, rakibi El Kaabi'ye arkadan yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü.
86´ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında yaklaşık 30-35 metreden Fatih Kurucuk'un sert şutunda kaleci Sehic son anda uzanarak topu köşeden çıkardı.
90+2´nci dakikada Atakaş Hatayspor tüm hatlarıyla rakip yarı alandayken topu kapan İttifak Holding Konyasporlu Hadziahmetovic, Michalak'a derinlemesine bir pas gönderdi. Sağdan ceza sahasına giren Michalak vurmak yerine topu solundan ceza sahasına koşu yapan Ahmed Hassan'ın önüne bıraktı. Onun vuruşunda top filelere gitti: 1-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor´u 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK
2021-12-22 19:05:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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