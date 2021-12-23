Sokak hayvanlarının Fadimeana'sı Hatay'da 73 yaşındaki Fadimeana Kılıç, evinde kendi imkanlarıyla sokak köpek ve kedilerini besliyor

Hatay’ın Erzin ilçesinde 73 yaşındaki Fadimeana Kılıç, evinde kendi imkanlarıyla beslediği sokak köpek ve kedileri için yardım istedi.

Hürriyet Mahallesinde yaşayan Fadimeana Kılıç, yaklaşık bir yıl önce bahçelerinin yanına bir araçla gelen kişilerin 78 adet köpeği bırakıp gittiğini belirterek, bu köpeklerin açlıktan susuzluktan bitap düşüp evine sığındığını ifade etti. Kılıç, "Benim de gönlüm razı olmadı evimde ne varsa verip doyurdum. Bunlar daha sonra büyüyüp çoğaldılar. Çarşıdan tavuk kırıntısı alıp fırından da bayat ekmeklerle karıştırıp besliyorum. Fakat dayanacak gücüm kalmadı. Benim bir gelirim yok, aldığım yaşlılık maaşı ile zor geçiniyorum. Yetkililer ya gelip alsınlar barınağa götürsünler ya da bunlara yiyecek yardımında bulunsunlar” dedi.

Yıllar önce bir poşetin içerisine konup çöp konteynerine atılan köpeği ölmek üzereyken bulduğunu belirten Kılıç, "Sanki ayakları kırılmıştı. Un ve alçı ile ayaklarını iyileştirdim ve kocaman oldu. Bu acımasız insanları anlamıyorum. Neden böyle hayvanlara acımasızca davranıyorlar” diye konuştu.

Evinde 1520’ye yakın kedi besleyen Fadimeana Kılıç'ın kızı Dönay Dönmez de, “Ben de annem gibi 15 kadar bazen de 20 kadar kedi besliyorum. Fakat benim de dayanacak gücüm kalmadı. Tüm imkanlarımı zorlayarak bakmaya çalışıyorum ama maddi olarak dayanamıyorum. Kaç kez belediyeyi aradım bunları alıp götürün diye fakat ilgilenen olmadı. Hasta olduklarında veterinere gidip baktırıyor daha sonra ilaçlarını alıyorum. Soğuk kış günü bunlar nasıl yaşar bilemiyorum. Ben de yetkililerin gelip almalarını veya yiyecek yardımında bulunmalarını istiyorum” dedi.

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