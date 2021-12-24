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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

İHA

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da yapılan operasyonlarda 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Reyhanlı ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı Dedektifleri (JASAT) ekipleri, Esentepe ve Hancağız mahallelerindeki bazı iş yerlerinde kaçak sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen 2 iş yerinde yapılan aramada 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. A.Ş. ve N.B. hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçları kapsamında yapmış olduğu çalışmada ise İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Ö. adlı şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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