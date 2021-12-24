Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da yapılan operasyonlarda 4 bin 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Reyhanlı ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı Dedektifleri (JASAT) ekipleri, Esentepe ve Hancağız mahallelerindeki bazı iş yerlerinde kaçak sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen 2 iş yerinde yapılan aramada 309 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. A.Ş. ve N.B. hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçları kapsamında yapmış olduğu çalışmada ise İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ö. adlı şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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