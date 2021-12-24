Hatay’da sahte para operasyonu

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 20 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçlarını önleme kapsamında çalışma gerçekleştirdi. İskenderun'da bir ikamette yapılan aramada 20 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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