Kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda bir masada 57 adet sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Barbaros Mahallesinde bulunan kumar oynandığı belirlenen iş yerinde yapılan denetimde M.Ö.’nün bulunduğu masadaki 57 adet sikkeden 56’sının tarihi eser olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili olarak 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan işlemler başlatılırken, M.Ö. hakkında ise adli işlem yapıldı.

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