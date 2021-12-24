Hatayspor, Giresunspor maçına hazır

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig´in 19´uncu haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri´nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Atakaş Hatayspor, saat 17.00'de özel uçakla Giresun'a hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-24 16:50:58



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