Hatay’da Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Hatay'da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'da yaşayan Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, dilekler dileyerek dünya barışı için dua etti.

Noel’in sevgi, barış ve yeni yeni heyecanlar demek olduğunu ifade eden Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, "Yavaş yavaş kiliselerimizi açmaya başladık. Uzun bir aradan sonra burada coşkulu bir kalabalık vardı. Noel Bayramı’nın öncelikle Hristiyan alemine ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yaklaşan bu 2022 yılından bu vebadan, ölümcül hastalıktan kurtulmak için Allah’a bütün haykırışlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ayin sonrasında kilise bahçesinde verilen kokteyle katılan Hristiyan vatandaşlar, havai fişek gösterisi ile birlikte birbirlerinin Noel Bayramı'nı kutladı.

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