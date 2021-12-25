Kuş cennetinde avcılara denetim

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanda güvenlik güçleri, avcılara göz açtırmıyor.

Kayıt altına alınan 289 kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'nde Hatay Valiliğinin talimatları ile polis ekipleri tarafından sürekli denetim yapılıyor.

Afrika ve Asya'dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan sulak alanda bilinçsiz avcılık yapanlara yönelik Hatay Valiliğinin talimatları doğrultusunda ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bölgedeki bilinçsiz avcılık bitirildi.

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