Hataylı kasap 1 dakikada kağıt kebabı hazırlıyor Süleyman Yurttaş, Türkiye'nin en hızlı kasabı olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirler ağına layık görülen Hatay’da 1 dakikada kağıt kebabı hazırlayan kasap Süleyman Yurttaş, Türkiye’nin en hızlı kasabı olduğunu söyledi.

İskenderun ilçesinde atadan kalma kasaplık mesleğini sürdüren Süleyman Yurttaş, 1 dakikada harcıyla beraber 1 kağıt kebabını hazırlıyor. Bıçak şovlarıyla hızlı bıçak kullanmakla ve hızlı zırh kullandığı için "Zırhların efendisi" lakabını kendisine taktıklarını belirten kasap Yurttaş, “Bütün malzemeler çiğ şeklinde olmak üzere 1 kağıt kebabını 1 dakikada yapıyoruz. Rekor elimizde. Hızımızın püf noktası, işlerimizin yoğunluğu, tezgahta sürekli aynı işi yapmamız bizi daha çok hızlandırıyor” dedi.

Öncelikli iddiasının ve önceliğinin lezzet olduğunu ifade eden Yurttaş, “Hatay gastronomisinin orijinal kağıt kebabını yapıyoruz. Kağıt kebabımızın içerisinde maydanoz, kapya biberi, toprağımızda yetişen Samandağ biberi, sarımsak ve baharat olarak tuz ve karabiber kullanmaktayız. Bazıları kimyon, yenibahar kullanıyor. Bizim iddiamız şudur ki etinden korkan kasap içerisine soğan ve diğer baharatları kullanır. Güzel bir etin hiçbir baharata ihtiyacı yoktur" diye konuştu.

Zırh kullanmanın püf noktasının önce kendine güvenden geçtiğini ifade eden Süleyman Yurttaş, şunları kaydetti:

"Yani bıçaktan korkmayacaksın, bıçak sizden korkacak. Biz çıraklarımızı ellerine bıçak aldığı zaman ilk vuruşlarında nasıl bir usta olabileceklerini tahmin edebiliyoruz. Kimilerinin eli bıçaklara yatkın oluyor, kimilerinin eli ise yatkın olmuyor. Yıllar boyu sürse de bazen olmuyor. İlk defa eline bıçak alan bir kişinin hareketi yaptığı zaman onun nasıl bir usta olacağını tahmin edebiliyoruz. Onları yanımızda tutuyoruz, diğerlerini de eğitmeye devam ediyoruz."

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