Döner ocağından uyuşturucu çıktı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağı içerisine gizlenmiş 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kırıkhan'da durdurulan bir araçta yapılan aramada döner ocağı içerisine gizlenmiş 165 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.E., Y.K. ve A.A. gözaltına alındı.

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