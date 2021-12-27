Döner ocağına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

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İzzet NAZLIMehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polisin durdurduğu araçta yapılan aramada döner ocağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kırıkhan ilçesinde teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, döner ocağına gizlenmiş 165 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili E.E., Y.K. ve A.A. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan İzzet NAZLI, Mehmet KOCACIK

2021-12-27 15:27:01



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