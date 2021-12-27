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Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır

DHA

Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor maçına hazır


İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda oynayacağı Nasadoge Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Nasadoge Menemenspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma ve taktik idmanı yaptı.
Atakaş Hatayspor Nasadoge Menemenspor maçı, yarın saat 15.00'te Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-27 16:41:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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