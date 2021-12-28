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Freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp on metreden yola devrildi: 2 yaralı

İHA

Freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp on metreden yola devrildi: 2 yaralı

Hatay’ın Belen ilçesinde freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp on metreden yola devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Hatay’ın Belen ilçesinden İskenderun istikametine yokuş aşağı seyreden konteyner yüklü 27 AEZ 274 plakalı tırın freni patladı. Korna çalarak seyretmeye devam eden tır Sarımazı mahallesinde rampa benzeri tali yola saptı ve burada bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra on metreden ana yola uçtu. Kaza sonrası tır sürücüsü Yasin Karakuş (24) ve yanındaki Arif Kara (25) tır içinde sıkıştılar. Yaralanan iki kişiyi kurtarmak için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştılar. Vinç yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza nedeni ile Belen İskenderun karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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