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Hatay´da 640 litre sahte rakı ele geçirildi

DHA

Hatay´da 640 litre sahte rakı ele geçirildi


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- HATAY´da jandarma ekiplerince, 557 adrese düzenlenen operasyonda, 640 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 368 personelden oluşan 89 ekibin katılımıyla kent genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. Alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 557 adrese yapılan baskında Arsuz ve Samandağ ilçelerinde bin adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 640 litre satışa hazır sahte rakı ile 1 damıtma ünitesi ve 1 kaynatma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili, C.K. ve E.K. gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-28 13:38:29

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