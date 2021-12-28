Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 - Menemenspor: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında A. Hatayspor, Menemenspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Adekugbe’nin pasında Kamara soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

33. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Lobzhanidze’nin sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Kamara istediği gibi vuruşunu yapamayınca, top kalecide kaldı.

34. dakikada Emir’in pasında topla buluşan Mohamed Sabbah ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu, top savunmadan döndü.

34. dakikada Muhammed Mert’in ara pasında Kamara soldan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına doğru pasında Dylan Louis müsait pozisyonda şutunu çekmeyince savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze’nin yerden ortasına altıpas çizgisi üzerinde Dylan Louis dokundu ama top auta çıktı.



Stat: Hatay

Hakemler: Burak Kappan xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Hakan Karabalcık xx

Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Adekugbe xx, Fatih xxx, Falette xx, Popov xx, Onur xxx, Sackey xx, Dylan Louis xx, Muhammed Mert xx, Lobzhanidze xxx, Kamara xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Burak Öksüz, Osman Can, Sadık Baş, Yusuf Karasu, Mame Diouf, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Menemenspor: Murat Hocaoğlu xxx, Cem Çelik xx, Emre Adıgüzel xx, Oğuzhan xx, Kerem Paykoç xx, Enes Sağlık xx, Emir Şenocak xxx, İlyas Bircan xx, Enock Barwuah xx, Mohamed Sabbah xxx, Toni Gomes xx

Yedekler: Berkan Çakır, Abdullah Aydın, Tahir Bölgebaşı, Batuhan Kırdaroğlu, Himmet Ertürk, Berkan Aydeniz, Ahmet Aslan, Bora Göymen

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Sarı kart: Enock Barwuah (Menemenspor)

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