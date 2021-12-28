Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: 1-0

İzzet NAZLI /HATAY, (DHA)STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
ATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter Fatih Kurucuk, Falette, Popov, Adekugbe, Sackey, Onur Ergün, Lobzhanidze, Muhammed Mert(Dk.58 Bertuğ Özgür Yıldırım), Saint-Louis(Dk.71 Osman Can Güleryüz), Kamara
NASADOGE MENEMENSPOR: Murat HocaoğluOğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Emir Şenocak, Sabbah (Dk.61 Batuhan Kırdaroğlu), Enes Sağlık(Dk.81 Abdullah Aydın), Toni Gomes, Barwuah(Dk.90 Berkan İbrahim Çakır)
GOL: Dk.49 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Dk.89 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor) Dk.28 Barwuah, Dk.88 Kerem Paykoç (Nasadoge Menemenspor)ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
22´nci dakikada Nasadoge Menemenspor´un atağında Sabbah, içeriye doğru kat ederek topu Enes Sağlık´ın koşu yoluna bıraktı. Son çizgide topla buluşan Enes´in yerden kale alanına gönderdiği top kaleci Abdullah Yiğiter´de kaldı.
31´inci atak geliştiren Nasadoge Menemenspor´da rakip yarı alanının ortalarında topla buluşan Emir Şenocak´ın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topa hareketlenen Cem Çelik, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.
45+1´inci dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor´da topla buluşan Lobzhanidze´nin son çizgiye inerek yerden kale alanına çevirdiği topa Saint-Louis dokundu ancak top direğin dibinden auta gitti.
49´uncu dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor´da sol kanatta topla bulaşan Lobzhanidze´nin ceza sahasına girdikten sonra yerden kale alanına çevirdi. Arka direkte topla buluşan Saint-Louis, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
59´uncu dakikada köşe vuruşu kullanan Nasadoge Menemenspor´da topun başına geçen Enes Sağlık´ın kale alanına çevirdiği topa Kerem Paykoç kafayı vurdu. Top, direğin dibinden auta gitti.
83´üncü dakika atak geliştiren Atakaş Hatayspor´da Lobzhanidze sol kanattan topla birlikte ceza sahasına yöneldi ve topu yerden kale alanına çevirdi. O bölgeye koşu yapan Kamara´nın şutu üst direkten geri döndü.
85´inci dakika kontra atağa çıkan Nasadoge Menemenspor´da Emir Şenocak, ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra yerden kale alanı içerisindeki Barwuah´ın önüne bıraktı. Barwuah´ın kontrol edip yaptığı şut kaleci Abdullah Yiğiter´den geri döndü.
Maçta başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-12-28 17:07:24
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