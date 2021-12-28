Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 1 - Menemenspor: 0 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında A. Hatayspor, Menemenspor’u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 10 üstünlükle tamamlayarak bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Lobzhanidze’nin yerden pasında altıpas üzerinde Dylan Louis meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 10

59. dakikada kullanılan kornerde Kerem Paykoç’un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

60. dakikada orta alandan kaptığı topla hızla ilerleyen Kamara soldan ceza sahasına doğru girdi, yerden pasında bomboş pozisyondaki Dylan Louis’den önce savunma ayak koydu.

67. dakikada Toni Gomes’in sağdan ortasına altıpas çizgisi üzerinde Enoc Barwuah’tan önce son anda savunma kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.

71. dakikada Sackey’in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobzhanidze’nin yerden ortasına savunma son anda ayak koydu.

83. dakikada orta alanda kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze’nin pasında Kamara’nın şutu üst direkten döndü. Devamında Bertuğ’un vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada kontra atakta Emir topla ceza sahasına doğru girdi, sola doğru pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Toni Gomes’in şutunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Hatay

Hakemler: Burak Kappan xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Hakan Karabalcık xx

Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Adekugbe xx, Fatih xxx, Falette xx, Popov xx, Onur xxx, Sackey xx, Dylan Louis xxx (Osman Can dk. 71 xx), Muhammed Mert xx (Bertuğ Yıldırım dk. 58 xx), Lobzhanidze xxx, Kamara xx

Yedekler: Yavuz Boyar, Burak Öksüz, Sadık Baş, Yusuf Karasu, Mame Diouf

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Menemenspor: Murat Hocaoğlu xxx, Cem Çelik xx, Emre Adıgüzel xx, Oğuzhan xx, Kerem Paykoç xx, Enes Sağlık xx (Abdullah Aydın dk. 81 ?), Emir Şenocak xxx, İlyas Bircan xx, Enock Barwuah xx (Berkan Çakır dk 90 ?), Mohamed Sabbah xxx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 61 xx), Toni Gomes xx

Yedekler: Tahir Bölgebaşı, Himmet Ertürk, Berkan Aydeniz, Ahmet Aslan, Bora Göymen

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Dylan Louis (dk. 49) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün (Hatayspor), Enock Barwuah, Kerem Paykoç (Menemenspor)

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