Sahil Güvenlik dalgıçları, denizden araç lastiği çıkardı

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Arsuz ilçesi sahilinde, Sahil Güvenlik dalgıçları, denizden araç lastiği çıkarıp, atıkları temizledi.

İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Dalgıçlar, denizin dibinden araç lastiği ve atıkları karaya çıkardı. Kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-12-29 14:03:11



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