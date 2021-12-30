Bölgenin pandemiyle mücadelesinde yeni üs olacak Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi bölgede pandemi ile mücadeleye önemli katkı sağlayacak

Avrupa Birliği'nin 40 milyon Euro'luk hibe finansmanı ile yapılan yeni Dörtyol Devlet Hastanesi bölgede pandemi ile mücadeleye önemli katkı sağlayacak.

Gelecek yıl açılması planlanan ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapımı sürdürülen, hibe yürütücülüğünü Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) yaptığı 250 yataklı hastane, proje aşamasında sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını sağlığını en üst seviyede korumayı amaçlayarak tasarlandı. Yapımında son aşamaya gelinen yeni Dörtyol Devlet Hastanesi en üst seviyede teknoloji ve sistemsel özelliklere sahip bir hastane olarak dikkat çekiyor.



Tek kişilik odalar

Pandemi boyunca hem Covid’e yakalanan hastaların hem de diğer hastaların güvenliği düşünülerek tasarlanmış hastanede, hastalar tek kişilik odalarda kalacak. Bu sayede hastane içi korona virüs bulaşının da önlenmesi bekleniyor. Tek kişilik odalarda kalan hastaların bakımı bu sayede çok daha güvenli olacak. Özel olarak tasarlanmış hasta odaları ihtiyaç duyulan mahremiyeti ve konforu sağlayacak.



Üçüncü seviye yoğun bakım

Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi ile birlikte 'yoğun bakım hizmetlerinde' ikinci seviyeden üçüncü seviyeye geçecek olması önem taşıyor. Yeni devlet hastanesiyle yoğun bakım başta olmak üzere her alanda daha kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti verilecek. Daha üst seviyede kapsamlı yoğun bakım hizmetinin verileceği hastane ilerleyen süreçte vaka sayılarının artması ihtimaline karşı hazır olacak.



Her odaya özel klima

Bulaşıcı hastalıkların hastane içi yayılımının engellenmesinde hastane klima sistemleri büyük önem taşıyor. Yeni hastane ‘odalara özel’ olarak tasarlanan klimalandırma ve havalandırma sistemleri sayesinde pandemi koşullarına uygun bir şekilde hizmet verecek. Bu sayede hastalar daha güvenli bir sağlık hizmeti almış olacak.

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