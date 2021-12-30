Şehit Ömer Vanlı adına kütüphane açıldı

Tunceli'da 1988 yılında görev yaptığı sırada şehit olan Özel Harekat Polisi Ömer Vanlı adına memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir okulda kütüphane açıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize yunus polislerinin ve şehidin oğlu Ömer Faruk Vanlı'nın katkıları ile şehit polis memuru Ömer Vanlı’nın adını yaşatmak için İskenderun Bekbele İlkokulunda yeni bir kütüphane yaptırıldı.

Törene, şehit Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit olan Astsubay Ferhat Gedik’in eşi Cemile Gedik’te katıldı.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, "Şehit olan polisimizin evladı bizimle birlikte görev yapıyor. Bugün çalışma arkadaşlarımla bir kez daha gurur duydum, çünkü şehitlerine her daim sahip çıkıyorlar ve onun adının yaşaması için de çok gayret gösterdiler. Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törende Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, şehit polisin eşi ve oğluna şehidin resminin olduğu bir porte hatırası takdim etti.

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