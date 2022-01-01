Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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