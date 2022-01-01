Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde yapılan operasyonda 23 bin 800 makaron, 874 paket nargile tütünü, 13 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi için Antakya ve Defne ilçelerinde Emek, Ekinci, Kışlasaray ile Çekmece Mahallelerinde 4 ayrı işyerine eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Yapılan baskında 23 bin 800 kaçak makaron, 13 litre sahte içki, 874 paket kaçak nargile tütünü, 202 paket nargile kömürü, 15 adet likit, 58 adet sigara doldurma aparatı, 18 puro, 17 paket çay ele geçirildi.

Polis O.D., S.A., A.B. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

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