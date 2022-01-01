Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 1 kilo esrar, 7 kök Hint keneviri, 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 muşta ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyazı Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi.
Hassas burunlu narkotik köpeğinin de yer aldığı aramalarda 1 kilo esrar, 7 kök Hint keneviri, 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 muşta ele geçirildi.
Şüpheliler H.D. ve T.K. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.