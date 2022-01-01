Hatay´da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilyazı Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği `Öğle´ ile evlerde yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 muşta ele geçirdi. Olayla ilgili H.D. ve T.K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-01 15:45:26



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