Eren ile şehit olan Başçavuş Gedik'in annesi, oğlunun canlandırıldığı filmi izlerken gözyaşlarına boğuldu



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin 15 yaşındaki Eren Bülbül ile birlikte şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, şehit oğlunun da canlandırıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi. Anne Gedik, duygu dolu anların yaşandığı filmin gösteriminde gözyaşlarına boğuldu.

11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren 15 yaşındaki Eren Bülbül ile birlikte şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in canlandırıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin gösterimi, İskenderun ilçesinde gerçekleşti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şubesi'nin organize ettiği etkinlikle Şehit Ferhat Gedik´in annesi Hatice Gedik, şehit aileleri, Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım ve İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek, filmi birlikte izledi.

ANNE GEDİK, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Film öncesi ilçe Müftüsü Osman Şekerci tarafından Kur´an-ı Kerim okunup, dualar edildi. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden başta olmak üzere izleyenlerin gözyaşlarını tutamadıkları filmin final sahnesinde Eren Bülbül´ü korumak isterken 41 kurşunla şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, gözyaşlarına boğuldu.

Film gösterimi sonrası kısa bir açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şubesi Başkanı Ahmet Ayaz, "Kahraman şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik´in hayatlarını konu alan filmi, ailelerimizle birlikte izledik. Katılım gösteren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-01-01 18:13:15



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