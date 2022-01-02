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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenilketonüri hastaları tarihi külliyede ağırlandı

İHA

Fenilketonüri hastaları tarihi külliyede ağırlandı

Hatay’ın Payas ilçesinde Fenilketonüri (PKU) kalıtsal metabolik hastalığa dikkat çekmek için tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde etkinlik düzenlendi.
PKU’lu hastalar aileleri ile birlikte Anadolu Fenilketonüri Derneği ve Payas Belediyesi işbirliği ile düzenlenen etkinliğe katıldı. Belediye Başkanı Bekir Altan ile birlikte keyifli anlar yaşadılar.
Anadolu Fenilketonüri Derneği Başkanı Handan Gür, Fenilketonürinin hem anne hem de babadan genler yoluyla geçen kalıtsal bir amino asit metabolizma bozukluğu olduğunu belirterek, "Karaciğerdeki bir enzimin eksik çalışması ya da hiç çalışmamasından kaynaklı bir hastalık ve yaşam boyu ağır diyetle yaşamasını gerekmekte. Bu ağır diyette ise et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tahıllar ve bakliyatlar yasaktır. Meyve ve sebze ise kısıtlı serbesttir. Bizler, PKU hastaları için özel hazırlanan gıdalar ile beslenmek durumundayız. Ancak bu gıdaların büyük bölümü yurt dışından temin edilmektedir. Bu gıdalara ulaşabilmemiz bizleri zorlayabilmekte" dedi.
Konuşmaların ardından belediye tarafından PKU hastaları için hazırlanan gıda maddeleri dernek üyesi çocuklara ve ailelerine teslim edildi.

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