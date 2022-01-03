Hatayspor´da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 20´inci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı salon idmanıyla hazırlıklara başladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve bir saat süren salon idmanında futbolcular, dinamik ısınma ve fitness çalışması yaptı.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-01-03 12:19:10
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