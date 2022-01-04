Polis memuru korona virüse yenik düştü

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde görev yapan polis memuru Kerim Karbeyaz, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polisi olarak görev yapan Kerim Karbeyaz (37) bir süre önce Covid19’a yakalandı. Sağlık durumu kötüye giden polis memuru Karbeyaz, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun cenazesinin, memleketi Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

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