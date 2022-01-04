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Havucun tarladan sofraya zahmetli yolculuğu Çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp, kadınlar tarafından paketlenerek yurt içi ve dışına gönderiliyor

İHA

Havucun tarladan sofraya zahmetli yolculuğu Çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp, kadınlar tarafından paketlenerek yurt içi ve dışına gönderiliyor

Türkiye'nin önemli tarım alanı olan Amik Ovası'nda, yetiştirilen havuçta hasat başladı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ekiminden, toplanmasına ve paketlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini alan havuç hasadı mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor.
Havuçlar, Kırıkhan'da sabah erken saatlerde toplanmaya başlanıyor. Havuçların, çamurlu tarlalarda söküm işlemi gerçekleştirilirken ürünlerin sapları koparılıp çuvallara istifleniyor. Ardından araçlara yüklenen havuçlar, yıkama bölümüne götürülüyor. Çamurdan arındırılan havuçlar, paketlemeye hazır hale getiriliyor.
Kırıkhan'da havuç üreticisi Ali Bahur, dönümde 5 ton civarı ürün aldıklarını fiyatın da iyi olduğunu ifade etti.
Hatay’da üretilen sarı havucu yurt içinde tüm illere yolladıklarını belirten Bahur, "Havucumuzun yurt dışına da ihracatı oluyor. Bulgaristan, Ürdün, Romanya’ya yolluyoruz. Kırıkhan ilçesinde şu an havuç ekilen alan 15 bin dönüm civarı. Kırıkhan havucunu diğer illerin havucundan ayıran nokta aromasıdır. Su oranı ve şeker oranı daha fazladır bunun da sebebi Amik Ovası'nın toprağıdır. Konya’da yetişen havuçla Hatay’da yetişen havuç arasında bu tür farklar vardır. Konya’da havuç erken ekilir bizde ise geç ekilir geç hasat edilir. Havuç hasadı mayıs ayının sonuna kadar sürüyor” dedi.
Tarladan 2 liraya alınan havucun marketlerde 5 ila 6 TL arasında satıldığını söyleyen Bahur, "Girdilerimiz yüksek masrafımız arttı. İnşallah mazot fiyatları ve gübre fiyatları düşerse biz üreticiler kara geçeriz" diye konuştu.

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