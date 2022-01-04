Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hatay’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hatay’da

İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hatay’da

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Hatay’da ziyarete açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Antakya ilçesi Vali Göbeği Parkı önünde konuşlandırıldı.
İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, sihirli ayna, 3 boyutlu sanal kutu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü yer alıyor.
Dijital tırda, ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknolojiyle oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.
Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırının açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, İletişim Başkanlığı’nın Türkiye genelinde 52 ilimizde 52 haftayı kapsayan dijital tır platformunda ülkenin kültürel ve tarihi değerlerini ve araştırmalarını dijital ortamda sunan bir proje ile bugün Hatay’da olduklarını ifade etti.
Hatay’ın 47. il olduğunu belirten Keleş, “5 ilimiz kaldı. Bundan sonraki illerimizle birlikte şubat ayının ortasında bu faaliyeti tamamlamış olacağız. Bunun amacı, çağımız dijital bir çağ. Haberler anında bütün kamuya ulaştırılabiliyor. Geçmişte aylarca süren bir haberi bugün anında alabiliyoruz. Bu tırımızda faaliyetlerimiz daha da zengin olabilirdi. Ancak pandemi dolayısıyla fazla zaman almaması açısından çok kısa tuttuk. Bu daha çok öğrencilerimizi ve gençlerimizin ilgisini çeken bir faaliyet alanı. Geçlerimizi yönlendirirsek ülkemizin yapmış olduğu hizmetleri anlaması açısından önem arz edecektir. Sanayi ve teknoloji açısından son derece ülkemizin geliştirmiş olduğu insansız hava aracımızın tanıtımı ve bu gün ekonomimize de büyük katkı sağlayacak Fatih Sondaj Gemimizin tanıtımı içeriyor. Bir hologram sizi karşılıyor. Bir uçuş yapıyoruz. Bunun sonucunda bir sertifika vereceğiz. Umarım faydalı olur. Gençlerimize dijital ortamda güzel bir hizmet sunmuş oluruz” dedi.
Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ise “Çağımız dijital bir çağ. Bizde sizlerle birlikte birlik te aynı anda göreceğiz. Tüm ilçelerimizdeki bütün öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. 4 gün tırımız burada. Burada gelip ziyaret ederlerse amacına ulaşmış olur” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Topuklu ayakkabılar ayak sağlığınızı bozmasın Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Pehlivan: "Mümkün olduğunca topuklu ayakkabıyı tercih etmeyin"
YEREL HABERLER Topuklu ayakkabılar ayak sağlığınızı ...
Havucun tarladan sofraya zahmetli yolculuğu Çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp, kadınlar tarafından paketlenerek yurt içi ve dışına gönderiliyor
YEREL HABERLER Havucun tarladan sofraya zahmetli yolculuğu Çamur ...
Polis memuru korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Polis memuru korona virüse yenik düştü
Hatay’da tır, traktöre çarptı, sıkışan sürücü kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay’da tır, traktöre çarptı, sıkışan sürücü ...
TIR'ın çarptığı traktörün sürücü, aracın altında sıkışarak yaralandı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı traktörün sürücü, aracın altında ...
TIR'ın çarptığı traktörün sürücü, aracın altında sıkışarak yaralandı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı traktörün sürücü, aracın altında ...
Hatay’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
Hatayspor´da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Hatayspor´da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı Ruhsatsız tabancayı çamaşır makinesine saklamışlar
YEREL HABERLER İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 ...
Fenilketonüri hastaları tarihi külliyede ağırlandı
YEREL HABERLER Fenilketonüri hastaları tarihi külliyede ağırlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.