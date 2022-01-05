Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir iş yerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Yeni Sanayide bulunan bir iş yerinde ve iş yerinde bulunan M.K’nın yapılan üst aramasında 52,37 gram metamfetamin, 61,54 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet 6070 cm uzunluğunda kenevir, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İş yeri sahibi Y.P gözaltına alınırken, hakkında adli işlem yapıldı.

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