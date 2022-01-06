Erzin’de 49 litre kaçak içki ele geçirildi

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Hatay’ın Erzin ilçesinde 49 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaparak iş yerinde sattığı belirlenen market sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte içki ile mücadele amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı, Gökdere Mahallesinde bulunan market sahibi Ö.K. isimli şahsın iş yerinin bulunduğu alan içerisinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Market içerisinde yapılan aramada 98 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde 49 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli Ö.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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