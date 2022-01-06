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Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

DHA

Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da terör örgütü DEAŞ propagandasını yapmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanıp, tutuklandı.
Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık'ta ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında 1 yıl, 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-01-06 12:31:55

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