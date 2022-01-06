Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da terör örgütü DEAŞ propagandasını yapmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanıp, tutuklandı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık'ta ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında 1 yıl, 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-06 12:31:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.