Asi Nehri kenarında, çuvalda 5 tabanca bulundu

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 5 Uzi marka tabanca ve şarjör ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi Asi Nehri kenarındaki çalılık alana Suriye´den yasa dışı yollarla temin edilen silahların çuval içerisinde bırakıldığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, çuval içerisinde 5 adet Uzi marka tabanca ile bu silahlara ait şarjör ele geçirdi.
Silahları bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-01-06 12:58:41
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