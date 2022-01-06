Asi Nehri kenarında, çuvalda 5 tabanca bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 5 Uzi marka tabanca ve şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi Asi Nehri kenarındaki çalılık alana Suriye´den yasa dışı yollarla temin edilen silahların çuval içerisinde bırakıldığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, çuval içerisinde 5 adet Uzi marka tabanca ile bu silahlara ait şarjör ele geçirdi.

Silahları bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-06 12:58:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.