İskenderun'da denize düşen dinamit yüklü konteyner, 4 gün sonra çıkarıldı 

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan gemiden park sahasında düşen dinamit yüklü konteyner, 4 günlük çalışma sonucu dalgıç ekiplerince çıkarıldı.

İskenderun Körfezi'nde, 4 Aralık 2021'de tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demirleme güzergahında, kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapan gemiden denize dinamit yüklü konteyner düştü. Kıyı Emniyeti tarafından "36 33 K035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Bölgedeki söz konusu mevkiinin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir, denizcilere duyurulur" açıklaması yapıldı.

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı'ndan bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı. Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından 80 metrede bulunan konteyner, dalgıç ekiplerin 4 gün önce başlattığı çalışmalarla bugün çıkarıldı. Limana getirilen konteyner, yetkililere teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-01-06 17:24:06



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