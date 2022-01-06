Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 - Beşiktaş: 84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta takımına 6984 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Kerem Baki x, Ogün Cılız x, Mehmet Burak Anlatıcı x
Hatayspor: Wiley xx 28, İdal Yavuz, Büşra Akbaş x 2, Büşra Akgün x 7, Bahar Çağlar Ökten x 12, Bilge Nisa Kasacı x, Jones xxx 17, Elif Emirtekin x 2, Simge Şeker x, Melis Dilara Lafatan x
Başantrenör: Ekin Baş
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone x 3, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz x 11, Özge Yavaş x 11, Elif Bayram x 6, Draşkiçeviç x, Mc Caal xxxx 25, Simmos xx 18, İlayda Güner xx 10, Melek Uzunoğlu x
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 2417 (Hatayspor lehine)
Devre: 3551 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
3. Periyot: 5664 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.