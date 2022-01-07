Hatayspor'da Popov ile yollar ayrıldı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Strahil Popov ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Strahil Popov ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Strahil Popov'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-01-07 11:09:48



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