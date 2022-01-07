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'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in Hatay özel gösterimi gerçekleştirildi

DHA

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in Hatay özel gösterimi gerçekleştirildi


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)TRABZON´un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin Hatay özel gösterimi yapıldı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in memleketi Hatay'daki özel gösterime, kent protokolünün yanı sıra şehidin annesi Hatice Gedik, kardeşleri Arif Gedik ve Neriman Kaya da katıldı.
11 Ağustos 2017'de Trabzon´un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine gösterirken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Bülbül'ü korumak için kurşunların önüne atlayarak şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin Hatay özel gösterimi Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi´nde yapıldı. Vizyona girdiği günden bu yana190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi dönemindeki en büyük gişeyi yapan Türk filmi olarak kayıtlara geçtiği belirtilen 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren'in özel gösterimi, Hatay Valisi Rahmi Doğan, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, oyuncular Rahman Beşel (Eren Bülbül), Emir Çiçek (Hasan Bülbül), Kemal Balibas (Fethi Sekin) ve senarist Mert Dikmen ile Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in annesi Hatice Gedik, kardeşleri Arif Gedik ve Neriman Kaya'nın katılımıyla gerçekleşti.
'BU TOPRAKLAR ŞEHİT KANLARIYLA VATAN YAPILMIŞ TOPRAKLARDIR'
Gösterim öncesi gazetecilere açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, tüm şehitlere Allah´tan rahmet diledi. Konuşmasında her şehidin bir kahramanlık hikayesinin olduğunu vurgulayan Doğan, "Ferhat başçavuşla Eren´in kahramanlık hikayesi biraz farklı. Bu iki yiğidin birinin cesaretine birinin de fedakarlığına şahitlik ediyoruz. Eren 15 yaşında olmasına rağmen teröristlerin yerini gösterebilecek bir cesaretle jandarma birliklerinin önüne düşüyor ve Karadeniz'in o hırçın ormanları içerisinde birliklerimize yardımcı olmaya çalışırken Ferhat başçavuş da Eren´e zarar gelmesin diye bedenini siper ediyor. İkisi aynı anda şehadet şerbetini içiyorlar. İkisinin de mekanı cennet olsun. Rabbim onlardan razı olsun. Bizim memleketimizin herbir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bir memleket. Bu topraklar, şehit kanlarıyla vatan yapılmış bir topraklardır. O yüzden ecdada, şehitlerimize, gazilerimize, şükranlarımızı sunuyorum. Ben bu filmden dolayı da TRT yönetimine, ekibine şükranlarımı sunuyorum. Sanatçı arkadaşlarımıza bu filmde göstermiş oldukları gayretten dolayı, filmle özleşmiş olmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu belirten Doğan, "Biz onlarla sürekli hemhal oluyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Bakanımız, ilimizdeki şehitlerin yakınlarıyla ilgili her türlü sıkıntısında anında bizleri talimatlandırıyorlar ve biz de imkanlar ölçüsünde şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte oluyoruz" dedi.
"TRT ADINA MUTLUYUZ"
Filmin Türkiye ve dünyanın diğer 10 ülkesinde toplam bin salonda gösterimde olduğunu söyleyen TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, şunları söyledi:
"TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Akdeniz 'in yiğit evladı Ferhat astsubayımız ile Karadeniz' in yiğit delikanlısı Eren Bülbül'ün kesişme noktasını hikaye ediyor. Bu toprakların cesur kahraman yiğitlerinin hikayelerini beyaz perdeye aktarmanın mutluluğunu yaşamış oluyoruz. Bu bağlamda bugün Hatay´da olmak bizim için çok anlamlı. Bu kahramanlardan birisi Ferhat Gedik astsubayımızın ailesi için aslında burada özel bir gösteri gerçekleştiriyoruz. TRT bu bağlamda hem Ferhat Gedik hem Eren Bülbül' ün destansı duruşlarını heykel gibi bir yürek ortaya koyduklarını tüm Türkiye ile birlikte 10 ülkeyle paylaşıyor. TRT adına mutluyuz."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-01-07 21:16:12

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