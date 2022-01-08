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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Payas Film Atölyesi” çekimleri start aldı

İHA

“Payas Film Atölyesi” çekimleri start aldı

Hatay’ın Payas ilçesinde Belediye ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Payas Film Atölyesi’ start aldı. Atölyeye katılan lise öğrencileri, Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin belgesel filmini çekecek.
Atölyede çekimler öncesinde akademisyenler ve öğrenciler, Belediye Başkanı Bekir Altan ile birlikte Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesini gezdi. İlçenin ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin tarihi, coğrafi ve stratejik önemini hakkında bilgiler verildi. 3 gün sürecek eğitimlerin ilk gününde katılan lise öğrencilerine senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verildi. Nursan Anadolu Lisesi ve Payas Anadolu Lisesi’nden gönüllü olarak katılan 35 lise öğrencisi bu eğitimlerde yeteneklerini keşfetme fırsatını bulacak.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film atölyesi proje yürütücüsü Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, film atölyesinin 3.’üncüsünü Payas’ta gerçekleştirdiklerini belirterek, "Lise öğrencisi gençlerimiz ile birlikte bir film atölyesi düzenliyoruz. 3 gün sürecek olan film atölyesinde öğrencilerimiz ile birlikte bir belgesel çekeceğiz. Belgeselimizin konusu Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi olacak. Burası için çok büyük bir öneme sahip belgelenmeye değer yer olan külliyenin belgeselini çekeceğiz. İstanbul’da kurgularını tamamlayıp tekrar buraya gelerek galasını gerçekleştireceğiz" dedi.
İGÜ Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş da, Payas Belediyesi ile işbirliği içerisinde liseli öğrenciler için ‘Payas Film Atölyesini’ düzenlediklerini hatırlatarak, "Biz, film atölyelerinde şunu yapıyoruz. Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin ödüllü sinema televizyon hocaları, yapımcıları, kurgucuları, senaryocuları sinemaya, televizyona ilgisi olan ve üniversiteye hazırlanan liseli öğrenciler ile bir araya getiriyoruz. 3 gün boyunca gün doğumundan batımına kadar sürecek çalışmamızda işbirliği yaptığımızın Payas’ın tarihini ve doğal güzelliklerini özellikle de Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin belgeselini çekecek gençlerimiz. Çocuklarımızın, hocaları ile beraber yeni öğrendikleri sinemacılığı uyguladıkları bir faaliyet olacak” dedi.

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin belgeselini hazırlayacaklar
Payas Film Atölyesi'ne katılan öğrenciler, kendi yeteneklerini keşfetmek üzere kameramanlık, oyunculuk, yönetmenlik gibi çeşitli gruplara ayrıldılar. Alanlarında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin uzman öğretim elemanlarından teorik anlamda eğitim aldılar. Eğitimler sonrasında öğrenciler Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde öğrendikleri teorik bilgileri İstanbul Gelişim Üniversitesi hocalarının danışmanlığında uygulamaya geçtiler. Atölye sona erdiğinde Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin belgesel çekimleri tamamlanmış olacak.

Görüntüleri İGÜ Kurgulayacak
Atölye sonrasında öğrenciler tarafından çekilen belgesel, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel, kısa filmlerin gösterimleri ise yine Payas’ta yapılacak olan gala da izleyiciyle buluşacak. Katılımcı öğrencilere sertifikaları takdim edilecek.
Film Atölyesinin danışmanlığını Prof. Dr. Nail Öztaş, proje yürütücülüğünü İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, proje yürütücülüğünü ve yapımcılığını Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç, teknik ekipte Arş. Gör. Eda Çekemci, Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever, Arş. Gör. Okan Kırbacı, İGÜ GSF öğrencileri Enes Dalgıç, Yağmur Erdoğmuş ve Atölyenin basınla ilişkiler direktörlüğünde Dr. Bilent Deyirmenci ve basın sorumlusu olarak Saygı Ünlü yer alıyor.

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