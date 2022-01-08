Yayman ve Belediye Başkanları basın mensupları ile bir araya geldi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile basın mensupları ile bir araya geldi.

Kırıkhan’da düzenlenen kahvaltı programında buluşan gazeteciler ve siyasiler Kırıkhan ve Hassa ilçelerine yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili bilgiler verilip karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada; “Devletimiz ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi oluşturan Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi.

Toplantıya ayrıca Basın İlan Kurumu Hatay İl Müdürü Halil İbrahim Parlak, Kırıkhan ve Hassa'lı basın mensupları katıldı.

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