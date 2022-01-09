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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk hava deposunda yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İHA

Soğuk hava deposunda yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda sabaha karşı çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, Küme Evler Sokak’taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alınırken, kısa sürede büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

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