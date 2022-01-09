Hatay´da soğuk hava deposunda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında çıkan yangına 22 araç ve 79 personel ile müdahale edildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında milyonlarca liralık zarar oluştu. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER
2022-01-09 13:36:00
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